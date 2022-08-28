В Мурманске побит суточный температурный рекорд

Температура на метеостанции поднялась до +23.0. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уходящий август порадовал жителей Мурманской области жаркими деньками. Так, в Мурманске обновился суточный температурный рекорд.

- Температура на метеостанции поднялась до +23.0, предыдущий максимум для 27 августа составлял +20.8 (1937 год), - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Отмечается, что такая жара обещает быть последней в уходящем году. С понедельника похолодает.

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