В Ковдоре при пожаре в нежилом здании обрушилась крыша

В тушении участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

Ранним утром 28 августа в Ковдоре вспыхнуло неэксплуатируемое строение на бывшей базе оптово-розничного снабжения на улице Ленина.

На месте происшествия работали огнеборцы.

- В отдельно стоящем строении обгорела крыша на площади 150 квадратных метров, произошло ее частичное обрушение на площади 60 квадратных метров. В подвале обгорело 8 деревянных бочек. Сгорел деревянный пол и потолок на общей площади 70 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 05.41 пожар был локализован, а в 08.56 полностью ликвидирован. В тушении участвовали 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины случившегося устанавливаются.

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