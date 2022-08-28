В районе озера Цыгъявр пропал рыбак

Местонахождение мужчины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманской области ищут рыбака из Туманного. 44-летний Петр Кабышев ушел удить рыбу в район озера Цыгъявр 13 августа, с тех пор его местонахождение не известно.
Приметы: рост 160 сантиметров, волосы темные.
Всех, кто может помочь с поисками мужчины, просят позвонить в полицию 02, 102 или обратиться к волонтерам "МурманСпаса" 8-911-311-70-20.
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