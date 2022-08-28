За неделю в Мурманской области заразились коронавирусом 576 человек

Всего с начала пандемии выявлено 136 655 случаев заболевания.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Заболеваемость ковидом в Мурманской области продолжает расти.
По данным оперативного штаба, за последнюю неделю коронавирус в регионе подхватили 576 человек. Больше всего заражений приходится на Мурманск (+353, всего 67 435). На втором месте Мончегорск (+88, всего 10329).
Всего с начала пандемии выявлено 136 655 случаев заболевания. Умерли 3342 человека.
Напомним: темп прироста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области составил 70% за неделю. Новая волна COVID-19 может накрыть Заполярье в сентябре.
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