За неделю в Мурманской области заразились коронавирусом 576 человек

Всего с начала пандемии выявлено 136 655 случаев заболевания. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость ковидом в Мурманской области продолжает расти.

По данным оперативного штаба, за последнюю неделю коронавирус в регионе подхватили 576 человек. Больше всего заражений приходится на Мурманск (+353, всего 67 435). На втором месте Мончегорск (+88, всего 10329).

Всего с начала пандемии выявлено 136 655 случаев заболевания. Умерли 3342 человека.

Напомним: темп прироста заболеваемости коронавирусом в Мурманской области составил 70% за неделю. Новая волна COVID-19 может накрыть Заполярье в сентябре.

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