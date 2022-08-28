"Мы всегда считали нашу Росту спокойным микрорайоном". В Мурманске объявили траур по задушенным девушкам

Жители Росты объявили траур по погибшим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе жители Мурманска узнали сразу о двух убийства молодых женщин. В причастности к ним подозревают одного мужчину.

Его задержали после того, как в одной из квартир на улице Адмирала Лобова нашли тело 30-летней девушки. На допросе мурманчанин рассказал, что задушил любовницу после того, как она стала угрожать рассказать об их связи жене. После мужчина рассказал, что в одной из квартир на улице Сивко находится еще одно тело. По указанному адресу нашли труп 34-летней Светланы Чигаревой, которую родные, волонтеры и полиция искали больше недели.

Жители Росты объявили траур по погибшим.

- Каковы бы ни были обстоятельства, никто и ничто не дает права одному человеку отнимать жизнь у другого... Мы всегда считали нашу Росту спокойным и благополучным микрорайоном. Да, происшествия случались, но не такие. В голове не укладывается. Скорбим и не понимаем, как такое могло произойти. Приносим соболезнования родным погибших девушек. Утрата невосполнима, - сообщил паблик "Моя Роста" (16+).

Администраторы уточнили, что до 29 августа не будут публиковать развлекательную информацию.

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