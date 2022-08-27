"На самом красивом краю нашей страны". Юлианна Караулова отдохнула в Мурманской области

Юлианне Карауловой отдых в Мурманской области очень понравился. Фото: Кирилл Мишин

Поездки звезд отечественного шоу-бизнеса в Мурманскую область продолжаются. На фоне закрытия границ и пандемии многие вспомнили, что в России есть удивительный по красоте уголок.

На днях в Заполярье отдыхала певица Юлианна Караулова.

- На самом красивом краю нашей страны, - написала она на своей странице в "ВКонтакте".

Певица побывала в Териберке, в том числе на знаменитом пляже "Яйца драконов" и Батарейском водопаде.

Напомним: ранее в Мурманскую область на отдых не раз приезжала Юлия Барановская.

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