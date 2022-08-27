В Мурманске мужчина, задушивший любовницу, рассказал о еще одном страшном преступлении

Мурманчанин указал на свою причастность в двух убийствах. Фото: СКР по Мурманской области

17 августа в одном из домов на улице Адмирала Лобова в Мурманске обнаружили тело 30-летней женщины. В ее убийстве подозревают 33-летнего мужчину, с которым погибшая была в интимных отношениях.

По предварительной информации, пара вместе проводила вечер и выпивала, а потом северянка стала шантажировать любовника и угрожать, что расскажет его жене о том, что муж ей изменяет, и в качестве доказательства покажет видео. Тогда разъяренный мужчина стал душить женщину сначала руками, потом шнуром.

Через два дня после убийства подозреваемого уже допрашивали. Следователям мужчина рассказал о еще одном трупе.

- Мурманчанин пояснил, что в квартире его знакомой на улице Сивко находится тело еще одной девушки. С последней родственники утратили связь 11 августа 2022 года, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По предварительной информации, женщину задержанный также задушил. Как стало известно "КП"-Мурманск", речь идет о 34-летней Светлане Чингаревой, которую на этой неделе нашли мертвой после почти недели поисков.

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