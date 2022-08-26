115 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за сутки

Число смертей остается неизменным с 18 августа.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за последние сутки COVID-19 заразились 115 человек, общее число тех, кому поставили такой диагноз, с начала пандемии составило уже 136 534 человек.
Число смертей остается неизменным с 18 августа.
Напомним: как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, темп прироста заболеваемости коронавирусом регионе составляет каждую неделю 70%.
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