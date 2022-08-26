«Мертвый спит в ожидании своего часа». Рыбак из Мурманска показал пойманного Ктулху

На деле странным существом оказался вполне привычный нам кальмар.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Созданный Лавкрафтом образ Ктулху стал легендарным. Не исключено, что в свое время рыбаки придумывали монстров, глядя на вполне реальных морских обитателей.
Так, рыбак-блогер из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» опубликовал снимок странного существа, которое попало в трал.
- В своем доме в Р'льехе мертвый Ктулху спит, ожидая своего часа, - подписал снимок автор.
На деле странным существом оказался вполне привычный нам кальмар.
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