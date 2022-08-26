Уточняется, что смерть северянина может быть не криминальной.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ночь на 26 августа в одном из районов Мурманска нашли тело мужчины.
- В районе Росляково обнаружен труп молодого человека с огнестрельным ранением головы, - пишет паблик «Североморск Life» (18+) со ссылкой на источник.
Уточняется, что смерть северянина может быть не криминальной.
Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, к ним информации об обнаружении тела не поступало.
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