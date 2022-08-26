Уточняется, что смерть северянина может быть не криминальной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ночь на 26 августа в одном из районов Мурманска нашли тело мужчины.

- В районе Росляково обнаружен труп молодого человека с огнестрельным ранением головы, - пишет паблик «Североморск Life» (18+) со ссылкой на источник.

Уточняется, что смерть северянина может быть не криминальной.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, к ним информации об обнаружении тела не поступало.

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