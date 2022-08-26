27 августа в Мурманской области потеплеет до +25

27 августа синоптики обещают северянам комфортную погоду. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 августа синоптики обещают северянам комфортную погоду.

- Ожидается юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +2+7°, днем +20+25°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Дождей в прогнозе нет. Суббота станет последним теплым днем перед похолоданием.

Напомним: 27 августа в Мончегорске откроется фестиваль Imandra Viking Fest.

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