27 августа в Мурманской области потеплеет до +25

27 августа синоптики обещают северянам комфортную погоду.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 августа синоптики обещают северянам комфортную погоду.
- Ожидается юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +2+7°, днем +20+25°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Дождей в прогнозе нет. Суббота станет последним теплым днем перед похолоданием.
Напомним: 27 августа в Мончегорске откроется фестиваль Imandra Viking Fest.
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