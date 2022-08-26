Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Телевидение26 августа 2022 14:45

Первый канал покажет запись «Встречи выпускников» КВН с участием команды из Мурманской области

Сборная Снежногорска выступала вместе с «Русской дорогой» и «Раисами»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Запись игры Первый канал покажет 2 сентября в 21.45. Фото: vk.com/kvnofficial

Запись игры Первый канал покажет 2 сентября в 21.45. Фото: vk.com/kvnofficial

В июле в Екатеринбурге состоялась «Встреча выпускников» КВН. Участие в ней приняла Сборная Снежногорска.

На одну сцену с ними вышли «Русская дорога» (Армавир) и «Раисы» (Иркутск).

Запись игры Первый канал покажет 2 сентября в 21.45.

Напомним: кавээнщики Заполярья во время поездки на Урал выступили перед военнослужащими - участниками СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru