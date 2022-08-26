Первый канал покажет запись «Встречи выпускников» КВН с участием команды из Мурманской области

Запись игры Первый канал покажет 2 сентября в 21.45. Фото: vk.com/kvnofficial

В июле в Екатеринбурге состоялась «Встреча выпускников» КВН. Участие в ней приняла Сборная Снежногорска.

На одну сцену с ними вышли «Русская дорога» (Армавир) и «Раисы» (Иркутск).

Запись игры Первый канал покажет 2 сентября в 21.45.

Напомним: кавээнщики Заполярья во время поездки на Урал выступили перед военнослужащими - участниками СВО.

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