Комитет по образованию Мурманска может возглавить Татьяна Ларина

Татьяна Ларина уже 12 лет работает в министерстве образование и науки Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области
Спустя 11 лет в должности глава комитета по образованию города Мурманска Василий Андрианов ушел в отставку. Сейчас комитетом с приставкой «и.о.» руководит Светлана Воробьева. Но в ближайшее время северянам могут представить нового председателя - Татьяну Ларину.
- Татьяна Михайловна родилась в Коле, закончила МГТУ, является кандидатом биологических наук. Уверены, что опыт и профессионализм помогут решить застарелые проблемы городского образования, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Татьяна Ларина уже 12 лет работает в министерстве образование и науки Мурманской области. Сейчас она занимает должность первого заместителя министра.
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