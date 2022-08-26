Комитет по образованию Мурманска может возглавить Татьяна Ларина

Татьяна Ларина уже 12 лет работает в министерстве образование и науки Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

Спустя 11 лет в должности глава комитета по образованию города Мурманска Василий Андрианов ушел в отставку. Сейчас комитетом с приставкой «и.о.» руководит Светлана Воробьева. Но в ближайшее время северянам могут представить нового председателя - Татьяну Ларину.

- Татьяна Михайловна родилась в Коле, закончила МГТУ, является кандидатом биологических наук. Уверены, что опыт и профессионализм помогут решить застарелые проблемы городского образования, - пишет Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Татьяна Ларина уже 12 лет работает в министерстве образование и науки Мурманской области. Сейчас она занимает должность первого заместителя министра.

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