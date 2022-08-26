Жителю Мончегорска грозит колония за кражу ювелирных украшений у знакомой

Стоимость украшений оценили в 10 тысяч рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
29-летний мончегорец может на два года лишиться свободы за то, что украл у 40-летней знакомой ювелирные украшения.
- Мужчина сознался в совершении кражи и рассказал полицейским, что в один из дней он воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдает, взял кольцо с цепочкой для дальнейшей их продажи. Злоумышленник краденное имущество успел реализовать, вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Стоимость украшений оценили в 10 тысяч рублей. До вынесения приговора северянин будет находиться под подпиской о невыезде.
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