Суббота в Мурманской области будет последним теплым днем перед похолоданием

26 и 27 августа воздух будет прогреваться до +20, северянам обещают тепло и отсутствие дождей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Август-2022 войдет в историю Мурманской области как один из самых теплых месяцев конца лета. Хотя уже в ближайшие дни в Заполярье начнет холодать, но пока северяне могут погреться.

26 и 27 августа воздух будет прогреваться до +20, северянам обещают тепло и отсутствие дождей. Однако уже с воскресенья погода начнется меняться, начало рабочей недели обещает встретить настоящим холодом и дождями.

Однако синоптики осторожно говорят, что похолодание будет кратковременным и в конце августа ситуация чуть улучшиться.

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