В Мишуково горел причал

Около 23.30 25 августа в Мишуково загорелся причал. Фото: vk.com/murman01

Около 23.30 25 августа в Мишуково загорелся причал. Огонь успел распространиться по площади в 8 квадратных метров.

- В 23.42 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 00.22 дали полную ликвидацию пожара, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Для борьбы с возгоранием привлекли двух пожарных и автоцистерну.

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