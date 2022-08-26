В Мишуково горел причал

Около 23.30 25 августа в Мишуково загорелся причал. Фото: vk.com/murman01
Около 23.30 25 августа в Мишуково загорелся причал. Огонь успел распространиться по площади в 8 квадратных метров.
- В 23.42 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 00.22 дали полную ликвидацию пожара, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Для борьбы с возгоранием привлекли двух пожарных и автоцистерну.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru