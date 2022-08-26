На дороге Кировск – Апатиты водитель насмерть сбил 91-летнюю бабушку

В июне 2021 года на десятом километре дороги Кировск-Апатиты произошла смертельная авария. Фото: Олег ЗОЛОТО

В июне 2021 года на десятом километре дороги Кировск-Апатиты произошла смертельная авария. Водитель сбил 91-летнюю северянку, которая переходила проезжую часть по "зебре".

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как уточнили в надзорном ведомстве, суд приговорил северянина к году и четырем месяцам исправительной колонии-поселения, также на три года он лишен прав.

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