В летнем лагере при школе Кандалакши нашли многочисленные нарушения

Летний лагерь при школе №5 Кандалакши работал с многочисленными нарушениями, опасными для здоровья юных северян. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летний лагерь при школе №5 Кандалакши работал с многочисленными нарушениями, опасными для здоровья юных северян.

Так, в медицинском и процедурном кабинетах проверяющие нашли просроченные лекарства.

- Ежедневные осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний не проводились; наличие всей необходимой документации в отношении детей, которые нерегулярно посещают лагерь, не обеспечено, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

За это в отношении руководителя учреждения составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Директору предписали устранить нарушения.

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