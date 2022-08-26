В Мурманске нашли опасный для жизни людей дом

Жители Мурманска не первый месяц жалуются на состояние фасада дома №2 на проспекте Кольском. Фото: vk.com/51jkh

Жители Мурманска не первый месяц жалуются на состояние фасада дома №2 на проспекте Кольском.

- Управляшка совсем забила на состояние фасада. А ведь скоро и кому-то на голову может прилететь, - писала группа "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль" (12+) еще в июне.

За лето ситуация только ухудшилась.

- Работы по его ремонту должны были выполнить летом. А вот такая картина сейчас. Похоже, что работы были выполнены через одно место, - сообщили в паблике, выложив фотографии с разрушенным фасадом.

Его фрагменты падают на асфальта и угрожают жизни и здоровью прохожих.

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