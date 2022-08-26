В Мончегорске на время фестиваля Imandra Viking Fest перекроют движение транспорта

27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 и 28 августа в Мончегорске пройдет фестиваль Imandra Viking Fest. На время его проведения автолюбителей ждут неудобства.
- 27 августа автотранспортное движение на улично-дорожной сети города будет перекрыто с 13.30 до 22.30, 28 августа - с 13.30 до 23.00, - сообщили в администрации Мончегорска.
Подробности перекрытия можно посмотреть по схеме.
Напомним: программу фестиваля можно посмотреть здесь.
Перекрытие дорог в Мончегорске на фестиваль Imandra Viking Fest. Фото: администрация Мончегорска
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