На День знаний в центре Мурманска ограничат движение

На 1 сентября в центре Мурманска пройдет большой праздник.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мурманск готовится отметить День знаний. Напомним: в центре города заработает ярмарка "На Севере - учиться!" , а 1 сентября состоится праздник с угощение детей мороженным.
Из-за мероприятий в центре столицы Заполярья перекроют движение.
- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, - сообщили в администрации Мурманск.
Длиться ограничения будут с полуночи 31 августа до 20.00 1 сентября.
Напомним: в здании бывшего кинотеатра "Атлантика" откроется парк развлечений со скалодромом.
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