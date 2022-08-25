В новом сезоне Мурманский областной драмтеатр поставит шесть премьерных спектаклей

В сентябре Мурманский областной драматический театр откроет 84-й театральный сезон. Труппа во главе с художественным руководителем театра Вадимом Данцигером готовит северянам шесть премьер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре Мурманский областной драматический театр откроет 84-й театральный сезон. Труппа во главе с художественным руководителем театра Вадимом Данцигером готовит северянам шесть премьер.

- Работа над двумя из них уже началась. Спектакль «Малая Кузёма» по пьесе Дамира Салимзянова «Преступник поневоле» ставит художественный руководитель театра Вадим Данцигер. Новый режиссер Николай Гадомский начал работать над спектаклем «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна. Юных зрителей будет ожидать Новогодняя сказка «Питер Пэн». Также в новом сезоне зрители увидят музыкальную мелодраму «Призраки Эдит», спектакль-концерт «Говорит Москва» и «Шутки на грани нервного срыва», - сообщили в пресс-службе облдрамы.

Напомним: в новом творческом сезоне к коллективу присоединился новый режиссер.

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