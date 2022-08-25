Впервые в новейшей истории в древнейшем храме Кольского Севера прошло архиерейское богослужение

21 августа в в древнейшем храме Кольского Севера в честь Святителя и Чудотворца Николая Ковды впервые в новейшей истории состоялось архиерейское богослужение. Фото: Мурманская епархия

21 августа в в древнейшем храме Кольского Севера в честь Святителя и Чудотворца Николая Ковды впервые в новейшей истории состоялось архиерейское богослужение.

- Литургия прошла в день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Ее возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, которому сослужили настоятель храма протоиерей Василий и священники Мурманской и Североморской епархий, - сообщили в Мурманской епархии. Напомним: прихожане мурманских храмов собрали 1,5 миллиона рублей для жителей Донбасса. В храмах стояли специальные церковные кружки для пожертвований.

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