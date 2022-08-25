В пятницу в Мурманской области ожидается до +24

Ночью может быть туман, поэтому водителям стоит быть осторожнее.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Удивительно теплое лето-2022 и на пороге осени дарит северянам прекрасные дни. Конец недели будет в Мурманской области теплым.
- 26 августа ожидается ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +6+11°, при прояснениях +1+6°, днем +19+24°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
Ночью может быть туман, поэтому водителям стоит быть осторожнее.
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