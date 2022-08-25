Камни летели во все стороны. Мощный взрыв в Мурманской области сняли на видео

Открыть дорогу планируют только утром пятницы. Фото: vk.com/my_teriberka

С восьми утра 25 августа дорогу на Териберку перекрыли для всех видов транспорта. Причиной стали взрывные работы на участке с 10 по 20 километры, где идет второй этап реконструкции направления Териберка-Мурманск.

Открыть дорогу планируют только утром пятницы. А пока очевидцы сняли один из взрывов на видео.

- Тот самый взрыв в рамках дорожных работ, из-за которого перекрыто движение в Териберку. Есть информация, что вывоз осколков скальной породы займет около 4 часов, - сообщает паблик «Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

Камни летели во все стороны, а после поднялось большое облако пыли. Напомним: реконструкцию дороги на Териберку планируют завершить в 2024 году.

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