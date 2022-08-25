Правительство РФ поддержало инициативу Андрея Чибиса о льготах для путешествующих пенсионеров

Компенсацией дороги будет заниматься Пенсионный фонд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Благодаря инициативе правительства Мурманской области пенсионеры, живущие в районах Крайнего Севера, смогут бесплатно путешествовать раз в год не только на самолетах и поездах, но и на личных машинах. Им будут компенсировать стоимость бензина. Такое решение поддержали в Правительстве РФ.

- Мы дважды обращались в Правительство Российской Федерации с предложением урегулировать на законодательном уровне вопрос возмещения затрат на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобильном транспорте для наших пенсионеров. И я благодарю правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за поддержку. Эта мера очень важна для наших жителей, и в том числе позволит им сократить расходы на отдых, – прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Чибис.

Компенсацией дороги будет заниматься Пенсионный фонд.

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