Пьяный житель Мурманска до смерти забил незнакомого мужчину

В ту ночь погибший выпивал в компании в баре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 3 на 4 июня в Мурманске в больницу доставили 39-летнего мужчину, пострадавшего в драке. Травмы оказались очень серьезными, на утро северянин умер. Того, кто на него напал, нашли очень быстро.

В ту ночь погибший выпивал в компании в баре.

- Спустя некоторое время компания продолжила распивать спиртные напитки в гостях у одного из них. Когда закончилось спиртное, молодые люди вышли в магазин. Возле дома 9 на улице Генерала Фролова встретили обвиняемого, который ранее с потерпевшим знаком не был. Во время разговора между ними произошел конфликт по незначительному поводу, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему не менее пяти ударов кулаками и ногами по голове, шее и телу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину мужчина признает.

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