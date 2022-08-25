Труппе Мурманского областного драмтеатра представили нового режиссера-постановщика

В новом сезоне театр планирует поставить шесть новых спектаклей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже в сентябре откроется новый 84-й сезон в Мурманском областном драматическом театре. Перед этим прошло традиционное собрание труппы коллектива, на котором говорили о планах на будущее.

- Художественный руководитель театра Вадим Данцигер представил труппе нового режиссера-постановщика Николая Гадомского, который теперь будет работать в театре на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе театра.

Изменения коснулись актерского состава. Так, в другие города жить и работать уехали Екатерина Сенченко и Алексей Худяков. Но в коллектив пришли Дарья Артемова и Лука Гришин.

В новом сезоне театр планирует поставить шесть новых спектаклей.

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