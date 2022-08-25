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Общество25 августа 2022 11:26

Жителям центра Мурманска вернули электричество

Причиной отключения стала авария
Есения ДОБРОНРАВОВА
Работы по восстановлению заняли около часа, на данный момент электричество вернулось в дома северян.

Работы по восстановлению заняли около часа, на данный момент электричество вернулось в дома северян.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 25 августа из-за аварии на горсети жители улиц Володарского, Воровского, Октябрьской, Терского переулка остались без электричества.

Работы по восстановлению заняли около часа, на данный момент электричество вернулось в дома северян.

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