Жителям центра Мурманска вернули электричество

Работы по восстановлению заняли около часа, на данный момент электричество вернулось в дома северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 25 августа из-за аварии на горсети жители улиц Володарского, Воровского, Октябрьской, Терского переулка остались без электричества.

Работы по восстановлению заняли около часа, на данный момент электричество вернулось в дома северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru