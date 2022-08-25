Над устранением последствий аварии уже работают. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 25 августа центр Мурманска остался без электричества.

- Электричество отсутствует из-за аварии горсети в домах на улицах Володарского, Воровского, Октябрьской, Терском переулке, - пояснила Nord-News диспетчер ЕДДС.

Над устранением последствий аварии уже работают.

- Примерно полгода назад у нас отключалось электричество, вернули минут через 20, - сообщил "КП"-Мурманск" житель улицы Октябрьской.

Напомним: в конце июля в Апатитах произошел обрыв высоковольтного кабеля.

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