Удивляет, но на то есть причины. Мурманскстат объяснил, откуда берутся данные о высоких зарплатах в Мурманской области

Каждый месяц северяне возмущаются на одну и ту же тему: Мурманскстат публикует данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате, и ее размер шокирует. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждый месяц северяне возмущаются на одну и ту же тему: Мурманскстат публикует данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате, и ее размер шокирует. Ведь многие жители Мурманской области получают раза в 2-3 меньше.

Так, за период с января по июнь показатель составляет 85,7 тысячи рублей. В прошлом году "КП"-Мурманск" уже рассказывала, как получаются такие числа. Но возмущения, как видно, меньше не стало

- Ежемесячно специалисты Мурманскстата обрабатывают отчеты почти трех тысяч организаций области, в которых содержится информация о фонде оплаты труда и количестве сотрудников. Эти данные используются для расчета cреднемесячной заработной платы одного работника. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы приводится без учета вычета налогов и других удержаний. Люди же привыкли оперировать суммой, которая выплачена им на руки, то есть уже после того, как работодателем (налоговым агентом) произведен налоговый платеж из начисленной работнику заработной платы, - сообщили в региональном органе статистики.

Раз в два года проводится выборочное федеральное наблюдение, чтобы проверить достоверность информации.

Напомним: капитану рыболовецкого судна в Мурманске предлагают 400 тысяч рублей в месяц. А почти 43% северян получают выше среднего по России.

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