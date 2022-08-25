У 25-летнего жителя Мурманска нашли крупную партию наркотиков

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

25-летнему мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы, как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

- 1 июня молодой человек заказал через Telegram наркотическое средство массой более 0,4 грамма, то есть в крупном размере. Забрав в тот же день наркотик из тайника, мужчина хранил его при себе вплоть до задержания сотрудниками полиции 2 июня, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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