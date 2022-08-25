Размером с человека! На побережье Баренцева моря выбросило огромную кроваво-красную медузу

Для людей цианея арктическая не опасна. Фото: vk.com/arcticfreeru

Дайверы поделились кадрами, сделанными в июле этого года на берегу Баренцева моря. Сюда выбросило огромную кроваво-красную медузу - цианею арктическую.

- Это, пожалуй, самая крупная медуза, которую можно встретить, диаметр ее купола иногда превышает 2,5 метра, при этом длина щупалец может составлять 36 метров. Чем севернее обитает арктическая цианея, тем она крупнее. Самыми внушительными размерами обладают медузы, живущие в самых холодных районах Северного Ледовитого океана. По мере приближения к более теплым водам, размеры арктических цианей уменьшаются, - рассказали в группе "ArcticFree - путешествия и фридайвинг" (16+).

Встретить ее можно у поверхности моря. Фото: vk.com/arcticfreeru

Для людей цианея арктическая не опасна. Встретить ее можно у поверхности моря.

Напомним: редкий "кровавый" гриб нашли под Кандалакшей.

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