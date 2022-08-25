"С нами и на дежурство заступает". У военнослужащих - участников СВО из Мурманской области появился сын полка - пес Паштет

Наши бойцы приютили пса, который остался без дома и скитался по улицам. Фото: Скриншот видео

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте" опубликовал видео, сделанное во время поездки делегации из Заполярья в ДНР. Нашим военнослужащим приходится нелегко, но у них есть маленькие радости.

Так, наши бойцы приютили пса, который остался без дома и скитался по улицам. На шее были раны от драк с другими собаками. Военные накормили голодного четвероного паштетом из пайка, и глядя на то, как он уплетает консервы, решили назвать его Паштетом.

- Везде теперь ходит с нами, с нами на дежурство заступает. Как говорится - сын полка. Сделали ему ошейник - триколор, чтобы собака была красивая, домашняя, сами выбили жетон, чтобы патриот был, - рассказал один из военнослужащих.

Напомним: по итогам поездки в ДНР в правительстве Мурманской области приняли решение увеличить размер единовременной выплаты для участников СВО в три раза - со 100 до 300 тысяч рублей.

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