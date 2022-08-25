Житель Кировска напал на женщину с охотничьим ножом

Мужчина ударил знакомую охотничьим ножом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

38-летнего жителя Кировска приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей за нападение на женщину. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

- Не позднее 6.05 14 мая подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства 36-летней знакомой, во время конфликта с силой нанес ей удар охотничьим ножом в область поясницы, причинив тяжкий вред здоровью, - сообщили в прокуратуре.

Напомним: 42-летняя жительница Кировска получила 180 часов обязательных работ за то, что напала на офтальмолога. Врача госпитализировали с сотрясением мозга.

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