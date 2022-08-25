В Мурманской области резко подорожали подсолнечное масло и соль

Лидером по удорожанию стало подсолнечное масло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сезон закруток в Мурманской области резко подорожали подсолнечное место (+2,8%) и соль (+1,2%). Об этом говорится в еженедельном отчете Мурманскстата по мониторингу цен на социально значимые товары.

- С 16 по 22 августа наибольшее снижение цен отмечено на картофель (на 10,1%), морковь (на 4,2), свежую белокочанную капусту (на 3,7), шлифованный рис (на 2,8), свинину, кроме бескостного мяса (на 2,1), яблоки (на 1,7), гречневую крупу (на 1,1), цельное питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1%), - отметили в Мурманскстате.

Помимо масла и соли подорожали мороженая неразделанная рыба и молоко жирности 2,5-3,2%, репчатый лук и сахар.

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