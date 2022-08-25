Спасатели помогли упавшей с моста через Кольский залив в Мурманске женщине

Упавшую с моста женщину быстро спасли. Фото: vk.com/szrpso

24 августа спасатели выезжали к мосту через Кольский залив в Мурманске. Около четырех часов дня поступила информация, что в воду упала 37-летняя женщина.

- Немедленно к месту происшествия выдвинулось две поисково-спасательные группы: одна на лодке, вторая - на автомобиле. Группа на автомобиле оказалась первой, приняла пострадавшую у охранников моста и очевидцев, оказала первую медицинскую и психологическую помощь, после чего передала женщину прибывшим сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в Северо-Западном РПСО.

Заблудившихся в лесу жительниц Мурманской области спасла СМС от МЧС.

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