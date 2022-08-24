Пациент жив и почти здоров. Как сложилась судьба сбитого под Североморском лисенка

Кроху окружили заботой, и скоро он сможет вернуться в дикую природу. Фото: Лиза Титова
На прошлой неделе на дороге под Североморском нашли сбитого лисенка. Водитель, который на него наехал, бросил малыша умирать. Но, к счастью, его нашли волонтеры.
Кроху окружили заботой, и скоро он сможет вернуться в дикую природу.
- Фоксик начал рваться на свободу, грызет клетку и всем видом показывает недовольство от заключения в ней. Ждем вердикта врачей, если подтвердят, что можно, то повезем его на прежнее место обитания, на волю, - рассказали в "Группе волонтеров Лизы Титовой" (16+).
Напомним: лисы в Мурманской области почти не боятся людей.
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