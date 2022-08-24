Размер единовременной выплаты участникам СВО в Мурманской области увеличат в три раза

В июле губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что северяне, заключившие контракт на участие в спецоперации, будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Фото: Александр КОЦ

В июле губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что северяне, заключившие контракт на участие в спецоперации, будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Теперь же было принято решение увеличить ее размер в три раза до 300 тысяч рублей.

- Выплату получат участники СВО, заключившие контракт после 1 июня этого года. Это один из результатов поездки Андрея Чибиса на Донбасс, в ходе которой он встретился и пообщался с военнослужащими из Мурманской области. Очевидно, что участники СВО и члены их семей не должны ни в чем нуждаться, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Напомним: на прошлой неделе в Мурманскую область прибыла бизнес-миссия из ДНР.

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