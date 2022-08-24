Жителям Мурманской области рассказали, как меньше платить за вывоз мусора

Узнать подробнее о перерасчете можно по телефону 8800-707-13-71. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уезжающие в отпуск северяне могут получить перерасчет за вывоз мусора. Для этого надо обратиться с заявление к регоператору с документами, подтверждающими отсутствие в городе.

- При проведении перерасчета учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчетом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо, - сообщает пресс-служба мурманского регоператора - "Ситиматика".

Подтвердить отсутствие в городе могут маршрутные квитанции, посадочные талоны, справку, выданную по месту пребывания или командировочное/отпускное удостоверение на всех членов семьи, или справку с места работы по компенсации проезда (при наличии), или любой другой документ, указанный в постановлении правительства РФ №354.

Узнать подробнее о перерасчете можно по телефону 8800-707-13-71.

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