Ребенок из Ревды нашел тело матери с ножевыми ранениями

37-летнего жителя Ревды обвиняют в убийстве 41-летней знакомой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего жителя Ревды обвиняют в убийстве 41-летней знакомой.

- 19 августа он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомой нанес ей не менее трех ударов клинком кухонного ножа в спину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Тело северянки нашел ее сын, он же вызвал полицию. По предварительной версии, мужчина хотел убить женщину, его действия были не случайны. Сейчас житель Ревды находится под стражей.

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