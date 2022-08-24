1 сентября в центре Мурманска школьников будут угощать мороженным

1 сентября в центре Мурманска пройдет большой праздник ко Дню знаний. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября в центре Мурманска пройдет большой праздник ко Дню знаний. В 13.00 на Пяти Углах начнется концерт, а различные интерактивные площадки будут работать с 12.00.

- Территория возле «Арктики» будет разделена на тематические площадки: «Урок физкультуры», «Урок чтения», «Урок пения», «Урок химии» и другие. Каждый юный мурманчанин найдет себе занятие по интересам. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, потанцевать, записаться в творческий кружок, сыграть в парковые шахматы, поучаствовать в эстафетах, узнать свой актуальный рост и вес. Также для гостей праздника будет организована цела зона с различными играми: «Крестики-нолики», «Гигантские спички», «Трубомет», а также головоломки, - рассказали в администрации Мурманска.

Всем школьникам будут давать мороженное. Напомним: к 1 сентября на улице Воровского будет работать тематическая ярмарка.

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