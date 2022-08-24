Циклон из Карелии несет в Мурманскую область дожди

25 августа в Заполярье потеплеет до +20.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Последний дни в Мурманской области были отмечены сильным ветром и похолоданием после аномальной жары. В ближайшее время к ним могут добавиться еще и дожди.
- 25 августа с районов Карелии на Архангельскую область сместится высокий циклон, который добавит облачности и дождей в наш регион, хотя температура воздуха существенно не изменится, - обещает гидрометцентр Мурманской области.
25 августа в Заполярье потеплеет до +20.
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