Циклон из Карелии несет в Мурманскую область дожди

25 августа в Заполярье потеплеет до +20. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Последний дни в Мурманской области были отмечены сильным ветром и похолоданием после аномальной жары. В ближайшее время к ним могут добавиться еще и дожди.

- 25 августа с районов Карелии на Архангельскую область сместится высокий циклон, который добавит облачности и дождей в наш регион, хотя температура воздуха существенно не изменится, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

25 августа в Заполярье потеплеет до +20.

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