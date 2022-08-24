317 тысяч жителей Мурманской области планируют привить от гриппа в новом сезоне

Всего в новом сезоне вакцинацией от гриппа планируют охватить 317 358 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Мурманской области ждут на ревакцинацию от COVID-19, а также готовиться к прививке от сезонного гриппа. Вакцина от него уже начала поступать в регион, это «Совигрипп» и отдельно для детей и беременных «Ультрикс квадри».

Всего в новом сезоне вакцинацией от гриппа планируют охватить 317 358 человек.

- Вирус гриппа пока еще не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем. Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования. Прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в любой медицинской организации региона, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Напомним: в поликлиниках Мурманска открываются дополнительные «ОРВИ-кабинеты».

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