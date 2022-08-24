22-летний безработный из Мурманска угнал у друга Mercedes и врезался на нем в мусорные баки

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде. Фото: Оксана ЗУЙКО

22-летний мурманчанин оказался плохим другом и может лишиться свободы на срок до пяти лет. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области, в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Молодой человек пришел в гости к 57-летнему знакомому, друзья стали выпивать. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а его гость взял ключи от машины и поехал кататься. Правда, далеко не уехал.

- Сотрудники дорожной полиции задержали безработного ранее судимого 22-летнего мурманчанина. Злоумышленник на угнанном автотранспорте совершил ДТП, врезавшись в мусорные ящики одного из магазинов города. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что в ту ночь он захотел покататься по городу, воспользовался моментом, когда друг уснул, взял ключи и уехал, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.

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