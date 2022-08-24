Перед Первым сентября в Мурманской области включат отопление в школах и детских садах

О подаче отопления в жилые дома речь пока не идет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области по традиции перед Первым сентября начнут включать отопление на соцобъектах.

- С 29 августа тепло начнет поступать в детские сады, школы, гимназии, лицеи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, Дом молодежи, спортивный центр «Авангард», - сообщили в администрации Мурманска.

О подаче отопления в жилые дома речь пока не идет.

Синоптики после аномально жаркой прошлой недели дают осторожный прогноз на конец августа, отмечая, что жары уже не будет.

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