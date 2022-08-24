Перед Первым сентября в Мурманской области включат отопление в школах и детских садах

О подаче отопления в жилые дома речь пока не идет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области по традиции перед Первым сентября начнут включать отопление на соцобъектах.
- С 29 августа тепло начнет поступать в детские сады, школы, гимназии, лицеи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, Дом молодежи, спортивный центр «Авангард», - сообщили в администрации Мурманска.
О подаче отопления в жилые дома речь пока не идет.
Синоптики после аномально жаркой прошлой недели дают осторожный прогноз на конец августа, отмечая, что жары уже не будет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области после реставрации открыли единственный в России памятник гидросамолету Бе-6. Без ремонта он был почти полвека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru