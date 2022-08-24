В районе дороги Кола-Серебрянские ГЭС два дня искали пропавшего мужчину

Только 22 августа спасатели вышли на след мужчины. Фото: vk.com/szrpso

В воскресенье, 21 августа, в Кольском районе Мурманской области - в районе 19 километра дороги Кола-Серебрянские ГЭС - потерялся 53-лений мужчина. Его поиски заняли два дня, только 22 августа спасатели вышли на след мужчины.

- Поиск велся несколькими поисково-спасательными группами совместно с аварийно-спасательной службой Мурманской области и волонтерами. Группой службы пропавший был найден. Группа МАКАСЦ на квадроциклах эвакуировала пострадавшего к дороге, где передала его сотрудникам скорой медицинской службы, - сообщили в Северо-Западном РПСО.

Напомним: с 5 августа в Кольском районе ищут пропавшего рыбака.

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