Житель Оленегорска оскорбил двух сотрудников полиции

Свою вину мужчина отрицал, но его действия попали на камеру видеонаблюдения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К двум штрафам по 3,5 тысячи рублей приговорили жителя Оленегорска, которого обвиняли по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

В мае 2022 года северянина задержали пьяным на улице.

- В связи с чем он был доставлен в приемное отделение медицинского учреждения. На почве возникших неприязненных отношений мужчина стал высказывать в адрес сотрудников полиции оскорбления, унизившие их честь и достоинство, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Свою вину мужчина отрицал, но его действия попали на камеру видеонаблюдения.

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