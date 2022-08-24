Вода в озерах и водохранилищах Мурманской области прогрелась до +19

Аномально жаркая погода в августе способствовала тому, что вода в водоемах Кольского полуострова прогрелась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аномально жаркая погода в августе способствовала тому, что вода в водоемах Кольского полуострова прогрелась.

- 23 августа температура воды на реках, озерах и водохранилищах равна 13-19°, на горных реках 7-8°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Но северянам напоминают, что купаться в Заполярье нельзя, даже если кажется, что стоит жаркая погода и вода теплая. С начала лета в Мурманской области утонули 16 человек.

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