Вода в озерах и водохранилищах Мурманской области прогрелась до +19

Аномально жаркая погода в августе способствовала тому, что вода в водоемах Кольского полуострова прогрелась.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Аномально жаркая погода в августе способствовала тому, что вода в водоемах Кольского полуострова прогрелась.
- 23 августа температура воды на реках, озерах и водохранилищах равна 13-19°, на горных реках 7-8°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Но северянам напоминают, что купаться в Заполярье нельзя, даже если кажется, что стоит жаркая погода и вода теплая. С начала лета в Мурманской области утонули 16 человек.
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