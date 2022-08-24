Режим повышенной готовности ввели в Териберке, Печенге и Лиинахамари

Рыбакам советуют оставаться на суше и не рисковать жизнью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 августа в Мурманской области усилился ветер, в порывах он будет достигать 20 м/с. Непогода сохранится и в течение 24 числа.

Из-за этого в Териберке, Печенге и Лиинахамари ввели режим повышенной готовности.

- Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Рыбакам советуют оставаться на суше и не рисковать жизнью.

Напомним: из-за ветра теплоход "Клавдия Еланская" меняет расписание.

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